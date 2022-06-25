غرق صياد وإنقاذ بحارة في اللاذقية وأضرار مادية جراء العاصفة البحرية

محافظات – سانا

أكدت المديرية العامة للموانئ أن العاصفة البحرية التي ضربت المنطقة الساحلية اليوم تسببت بوفاة صياد وحدوث أضرار بعدد من زوارق الصيادين ومنشآت الاصطياف السياحية على شاطئ البحر.

وأوضح مدير عام الموانئ في وزارة النقل، العميد المهندس البحري سامر قبرصلي، أنه تم العثور حوالي الساعة الخامسة والنصف على شخص متوفى عند موقع رأس ابن هانئ باللاذقية، كما تم إنقاذ شخصين كانا يصطادان وانتشال مركب غارق لمنع إعاقة حركة الملاحة.

وبين قبرصلي أن زورقاً غرق في مرفأ اللاذقية وتم إنقاذ 6 بحارة كانوا على متنه مشيراً إلى حدوث أضرار مادية كبيرة في منشآت التخييم والسياحة والاصطياف على شاطئ وادي قنديل والبسيط.

وأضاف قبرصلي أنه حدث جنوح لعدد من الزوارق البحرية المركونة في كل من جبلة وبانياس وطرطوس والأضرار اقتصرت على الماديات لافتاً إلى ان كوادر الموانئ في استعداد دائم على مدار الساعة لتقديم المساعدة والدعم في حال حدوث أي طارئ.

وأهابت المديرية العامة للموانئ جميع المواطنين والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بسلامة وأمن العاملين في الموانئ السورية دون التأكد من صحتها.

في جبلة، ذكر رئيس مجلس المدينة المهندس أحمد قناديل أن العاصفة أدت إلى اقتلاع وتساقط بعض الأشجار ووقوع لوحات إعلانية في الطرقات وعدد من الأعمدة الكهربائية وانقطاع في كابلات الشبكة الكهربائية، مبيناً أنه منذ ساعات الصباح الأولى يقوم عمال قسم الصيانة والخدمات في مجلس المدينة بتنظيف وإزالة آثار العاصفة وما نتج عنها من تراكمات وأوساخ وترحيلها وتنظيف الشوارع إضافة إلى إزالة الأغصان المتساقطة وإعادة تثبيت أعمدة الكهرباء ووصل كابلات الشبكة الكهربائية.

وكانت أغلب المناطق السورية شهدت صباح اليوم هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها حتى الآن 40 مم في المزيرعة في اللاذقية.

وبدأ تأثير المنخفض الجوي في المناطق الساحلية وامتد إلى المناطق الوسطى والشمالية والشمالية الغربية ليمتد بعدها إلى المرتفعات الجبلية والجنوبية الغربية والوسطى والبادية وإلى أجزاء من المناطق الشرقية والجزيرة، وترافق بهبات نشطة من الرياح تتجاوز سرعتها 70 كيلومتراً في بعض المناطق تكون مرافقة للغيوم الركامية.

وينتهي المنخفض مساء اليوم مع بقاء الفرصة لهطل الأمطار على المناطق الشمالية وغداً يطرأ ارتفاع تدريجي بسيط على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلاتها بشكل عام.

وحتى ظهيرة اليوم، تم تسجيل كميات هطول في محافظة اللاذقية بلغت 38 مم في صلنفة و40 مم في المزيرعة و32 مم في القرداحة و21 مم في مدينة اللاذقية و32 مم في بشلامة وفي محافظة طرطوس سجلت 17 مم في بانياس و33 مم في مدينة طرطوس.