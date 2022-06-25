قطنا يبحث سبل التعاون مع بعثة”إيفاد”

بحث وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا مساء اليوم مع بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” المؤلفة من عبد الحميد عبدولي وذودان الارياني وعبر برنامج “الزوم” عمر ناجي مدير مشاريع ايفاد في سورية، سبل التعاون القائم بين الصندوق ووزارة الزراعو والمشاريع المنفذة وأولويات العمل في المرحلة القادمة. واستعرض الوزير المحاور الرئيسية التي يجب العمل عليها مستقبلاً من خلال مشروع تطوير الثروة الحيوانية بالوزارة والتدخل في الجوانب التي تدعم المربين وتساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج وتحقق الاستدامة.

