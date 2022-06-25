قطنا يطالب بالعمل الإقليمي لمواجهة التغيرات المناخية

بين وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال جولة ميدانية قام بها صباح اليوم إلى حقول الفستق الحلبي بمنطقة مورك بريف حماة أن الظروف الجوية المفاجئة وهطول الأمطار الاستثنائي يجعلنا مواجهة مع التغيرات المناخية التي تحدثنا عنها مكررا، والتغيرات المناخية التي نشهدها من تأخر الأمطار في بداية الموسم أدت إلى صقيع شديد، ومن ثم انقطاع الأمطار في شهر نيسان بشكل مطلق وثم انخفاض درجات الحرارة في شهر أيار واليوم نشهد في 25 حزيران كميات هطول كبيرة للأمطار في المناطق الوسطى والساحلية، وعلينا أن نبدأ بشكل جدي وعلى مستوى إقليمي بوضع استراتيجية وطنية على أثر التغيرات المناخية، وطرح بدائل جديدة للزراعة مو حيث المواعيد واختيار المحاصيل ومن حيث الممارسات والعمليات الزراعية التي يحب أن نقدمها للمزروعات.