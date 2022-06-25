محلج الفداء ينهي عمليات توريد بالات القطن المحلوج

أنهى محلج الفداء بحماة عمليات توريد بالات القطن المحلوج الناتجة عن حلج الأقطان المحبوبة إلى شركات الغزل والنسيج العامة.

وأوضح مدير المحلج المهندس أسامة كيال أنه تم توريد 4530 بالة قطن محلوج يبلغ وزنها 877 طناً إلى شركات غزل الساحل وجبلة القديم والوليد بحمص مبيناً أن المحلج شحن خلال الفترة الماضية 292 طناً من البذور الزراعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة إلى فرعي إكثار البذار بمحافظتي الرقة ودير الزور ليتم توزيعها بذاراً للفلاحين خلال الموسم المقبل.

ولفت إلى أنه تم أيضاً توريد 113 طناً من البذور الزراعية التي تم تحويلها إلى بذر صناعي لشركة سكر حمص كما تم شحن 847 طناً من البذور الزراعية المنتجة خلال المواسم الماضية والتي أصبحت بذوراً صناعية إلى شركات زيوت النيرب وحماة وحمص.