موسكو – تقارير

أكدت روسيا اليوم أنها قتلت “ما يصل إلى 80” من المرتزقة البولونيين في قصف استهدف شرق أوكرانيا، حيث تدور المعارك بين القوات الروسية والمرتزقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه قتل “ما يصل إلى 80 من المرتزقة البولنديين ودمرت 20 مركبة قتالية مصفحة وثماني قاذفات صواريخ متعددة غراد في ضربات عالية الدقة على مصنع زينك ميغاتيكس في كونستانتينوفكا” في منطقة دونيتسك.

وتقع مدينة كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك التي تشهد معارك عنيفة منذ بدء العملية الروسية الخاصة في الإقليم.

وأكدت الوزارة أيضاً مقتل “أكثر من 300 عسكري أوكراني ومرتزقة أجانب، وتدمير 35 سلاحاً ثقيلاً خلال يوم واحد في ميكولايف” في جنوب أوكرانيا.

وفي نيسان، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل حوالي 30 من المرتزقة البولنديين في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.