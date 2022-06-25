“مقهى المفاتيح” ينال الجائزة الثانية في مهرجان الداخلية السينمائي في عمان

حصل الفيلم الروائي القصير “مقهى المفاتيح” سيناريو وإخراج علي العقباني على جائزة المركز الثاني في مهرجان الداخلية السينمائي الدولي الذي نظمته الجمعية العمانية للسينما والمسرح مؤخراً، والفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما في ثاني تعاون للمخرج مع المؤسسة بعد فيلم “تساقط”. تدور أحداث الفيلم في مقهى صغير يضمّ مفاتيح الأبواب التي تركها أصحابها لسبب أو لآخر، ليكون مكاناً للحب والحكايات والوجع والانتظار والمفاتيح المعلقة على الجدار التي تنتظر من يأخذها ليفتح بها باب روحه وبيته وحياته من جديد. الفيلم من بطولة: رشا إبراهيم، نبراس الملحم، وفادي حسن.

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