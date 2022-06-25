منتخب كرة السلة يخسر ودية ثانية أمام نظيره اللبناني

في مباراة ودية ثانية ضمن تحضيراته للنافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم خسر منتخب سورية لكرة السلة للرجال أمام نظيره اللبناني بنتيجة 83/71نقطة وذلك خلال لقائهما في العاصمة اللبنانية بيروت . وكان منتخبنا خسر امام نظيره اللبناني في مباراته الودية الاولى امس بنتيجة 82/76 نقطة علما ان هاتين الوديتين تاتيان ضمن معسكر منتخبنا الذي يجريه في لبنان تحضيرا للتصفيات المذكورة. ويلتقي منتخبنا مع منتخبي البحرين وإيران ضمن النافذة الثالثة التي ستقام في مدينة حلب على ارض صالة الحمدانية في الأول والرابع من شهر تموز القادم على التوالي. يشار إلى أن منتخبنا في حال فوزه في المباراة الأولى أمام البحرين سيضمن تأهله للدور الثاني من تصفيات كأس العالم كثالث مجموعته التي تضم كازاخستان وإيران والبحرين.