وزارة الخارجية: حجز دور عبر الواتس للقنصلية السورية في استانبول

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تخصيص خدمة واتس عبر رقم الهاتف: 00905307694673 لحجز موعد الحضور إلى القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في استانبول، من قبل المواطنين السوريين ، وذلك حرصاً على حسن استقبال المواطنين، وإنجاز معاملاتهم القنصلية، وتوفيراً عليهم عناء الانتظار، ووضع حد لأصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون حاجات المواطنين لتحقيق منفعة مادية.

ووفقاً للبيان سيتم تباعاً نشر لائحة بمواعيد الاستقبال على صفحة القنصلية العامة في استانبول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الرابط: https://www.facebook.com/IstanbulConsulate-101383325961393/

