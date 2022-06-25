2409 هكتار من الخضروات والمحاصيل الصيفية في القنيطرة

بلغت مساحة الأراضي المزروعة والمنفذة في محافظة القنيطرة من المحاصيل والخضار الصيفية للموسم الزراعي الحالي 2409 هكتارات منها 1773 هكتاراً للخضراوات و636 هكتاراً للمحاصيل العلفية.

وأوضح مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بالقنيطرة المهندس أحمد ذيب أن زيادة المساحة المزروعة بالخضروات والمحاصيل الصيفية يعود إلى إقبال الفلاحين على الاستثمار بهذه الزراعات جراء توفر مصادر مياه الري من السدود السطحية والآبار والينابيع وتقديم مستلزمات الإنتاج الزراعي إضافة إلى بحث المزارعين عن بدائل علفية للمواشي من خلال الإقبال على زراعة محصول الذرة بنوعيها الصفراء والبيضاء.

وأشار مدير الزراعة إلى التوسع في زراعة الخضروات الصيفية من الباميا والباذنجان والبندورة والخيار والملوخية واللوبياء والفاصولياء والسمسم والتبغ والبطيخ.