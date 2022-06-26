تنظيم مميز وبطولة ناجحة لجمباز الصغار والناشئين

شهدت بطولة الجمهورية للجمباز في فئتي الصغار والناشئين تميزاً تنظيمياً ونجاحاً على مستوى أداء اللاعبين وآراء المتابعين، البطولة التي استضافتها صالة الجمباز المركزية بمدينة الفيحاء الرياضية بالتعاون مع شركة شمس أكاديمي، شاركت فيها محافظات: دمشق وريف دمشق والسويداء ودرعا وطرطوس واللاذقية وحلب ودير الزور والحسكة، إضافة إلى هيئة الشرطة.

تصدّرت حلب بطولة الفرق لفئة الصغار، وجاءت طرطوس ثانياً، فيما أحرزت السويداء المركز الثالث، أما في نتائج الفردي العام للفئة نفسها فقد أحرز اللاعب عبد الرحمن خوجة من محافظة حلب المركز الأول، تلاه عمر الحلاق في المركز الثاني، فيما حلّ اللاعبان كميت ميهوب، وحمزة محمود من محافظة طرطوس في المركز الثالث.

وفي بطولة الفردي العام، فئة الناشئين، أحرز اللاعب طلال بليدي من هيئة الشرطة المركز الأول، تلاه اللاعب مهند حلاق من محافظة حلب ثانياً، فأيهم حماش من حلب أيضاً في المركز الثالث.

وفي بادرة جميلة تم تكريم كوادر محافظتي الحسكة ودير الزور من قبل رئيس اتحاد الجمباز بالتعاون مع شمس أكاديمي بميداليات ذهبية، ومكافآت مالية تقديراً وتشجيعاً على الجهود المبذولة من قبل القائمين على العمل الفني والإداري في المحافظتين.

رئيس اتحاد اللعبة محمد حبوباتي أوضح لـ “البعث” أن هذه البطولة هي الثانية هذا العام، وتأتي ضمن أجندة الاتحاد بهدف توسيع قاعدة اللعبة، والتعريف برياضة الجمباز وما تمتاز به من خصوصيات وجماليات فنية رائعة، حيث شهدت منافسات وتحديات قوية بين المشاركين، وأظهرت مستويات جيدة تبشّر بمستقبل واعد للجمباز في سورية، كما أنه لأول مرة وبعد فترة انقطاع طويلة تعود الحسكة لواجهة البطولات والمنافسات رغم الظروف الصعبة المحيطة بالمحافظة .

وأكد حبوباتي أن التميز والنجاح لهذه الرياضة يسبقهما الكثير من التخطيط والجهد والتدريب، ويبدأ من القاعدة الأولى وهي الأساس المتين فيما إذا نجحنا في تدريبها للحصول على مستقبل علمي ومنهجي لهذه اللعبة التي ندعمها باستمرار من خلال تنوع البطولات التي ننفذها على مدار العام لتقييم مستوى اللاعبين واللاعبات، وتالياً اختيار الأكفأ منهم، وتبني الخامات الجديدة والجيدة ومساعدتها، وتقديم الرعاية والدعم لها لتطوير مستواها.

سامر الخيّر