رسامة تُجسد حانات لندن بقلم الرصاص

تضيف ليديا وود وهي تجلس مقابل حانة “ذي أطلس” غرب لندن لمساتها الخاصة على رسمها وتتوقف بانتظام لشحذ قلمها الرصاص.. فهذه الرسامة صاحبة السنوات الثماني والعشرين وضعت هدفاً تطمح من خلاله إلى رسم حانات العاصمة البريطانية البالغ عددها 3500.

ويعج حساباها في تيك توك وإنستغرام برسومات تظهر الحانات في لندن بالأبيض والأسود.

وفي مقاطع فيديو قصيرة لاقت إعجاب الآلاف من مستخدمي المنصتين، تشرح ليديا تفاصيل عملها الإبداعي ثم تلتقط صورة له أمام الحانة التي تظهر فيه.

وفيما رسمت حتى اليوم بضع مئات من هذه الأماكن المحببة لدى البريطانيين، تظهر غالبية رسوماتها حانات قريبة من منزلها الواقع في كاتفورد جنوب شرق لندن.

وأبصر مشروعها النور خلال فترة الحجر الصحي عندما اضطرت إلى وقف دروس في الفن التشكيلي كانت تعطيها للأولاد، وتقول “إن فكرة المشروع تأتي من كوني أرتاد الحانات كثيراً حيث التقي أصدقائي فيها”.

وتتولى الرسامة الشابة إنجاز هذا النوع من الرسومات منذ فترة طويلة وتبيعها في الأسواق الخاصة بعيد الميلاد، لكن عندما أطلقت مشروعها تحوّل الأمر إلى أشبه بمهمة جنونية.

وتشير إلى أن الحانات “تبرز المظاهر الخاصة ببريطانيا بشكل كامل”، مضيفة “سواء كنتم ترتادونها أم لا هي أماكن رائعة للاطلاع عليها أو زيارتها”.

ورغم عدم استخدامها لمشروعها كذريعة لارتياد الحانات، إلا أنّ ليديا تحب أن تذهب إلى هذه الأماكن للاطلاع على أجوائها سواء أكانت حانة “محلية” وزبائنها من السكان المحليين، أو حانات وسط العاصمة التي يتغيّر روادها باستمرار.