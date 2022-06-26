سورية تشارك بالمنتدى الحضري العالمي الحادي عشر في بولندا

سورية تشارك بالمنتدى الحضري العالمي الحادي عشر في بولندا

تشارك سورية في المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر الذي انطلقت أعماله اليوم في مدينة كاتوفيتسه في بولندا بوفد يترأسه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف وبحضور السفير السوري رضوان لطفي.

وناقش الوزير عبد اللطيف خلال اجتماع على هامش المنتدى مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونه محمد شريف، سبل تعزيز التعاون الثنائي ضمن إطار عمل جديد ووفق برنامج محدّد زمنياً ولا سيما في مجال الإسكان والتخطيط الحضري والمصالح العقارية مع تأكيد متابعة وتقييم هذا البرنامج دورياً بما يضمن ترجمته على أرض الواقع.

كذلك تم خلال الاجتماع مناقشة دعم الوحدات الإدارية ومشكلات التغيّر المناخي.

وتستمر فعاليات المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر حتى الـ30 من حزيران الجاري.