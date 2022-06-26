سوق انتقالات الأهلي مزدهر.. وجدلية “صفقة البازوكا” فيصلها الميدان

حلب- محمود جنيد

يواصل فريق أهلي حلب نشاطه المتقدم في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم المزدهر، إذ أعلن تعاقده يوم أمس مع الحارس المخضرم فادي مرعي، والمهاجم عبد الله نجار، ولاعب الوسط الدولي السابق عبد الرزاق الحسين.

الصفقة الأخيرة تحديداً أثارت الكثير من الجدل والأخذ والرد من اللحظة التي سرب فيها خبر المفاوضات معه، ليخرج عضو مجلس إدارة النادي مشرف كرة القدم أيمن حزام ويوضح بأن الحسين “البازوكا” هو خيار المدرب ماهر بحري، مؤكداً لـ “البعث” أن اللاعب المخضرم يمتلك عصارة الخبرة والتجربة التي يحتاجها الفريق، مقرونة بشخصية القائد في أرض الملعب، وأرقامه مع حرجلة في الدوري الفائت تدل على أنه مازال لديه الكثير ليقدمه.

من جانبه المدرب ماهر بحري أعلن أن جميع التعاقدات التي تمت والمزمع إبرامها هي خياراته، مضيفاً أن الموسم المقبل سيكون موسم المنافسة على جميع البطولات، موجّهاً رسالته لجمهور أهلي حلب بأن يثقوا بالفريق الذي يتم بناؤه.

الجمهور بدوره، بعد الإعلان الرسمي عن التعاقد مع الحسين، انقسم في آرائه التي كانت من بينها إشارات إلى أن الإدارة نجحت بتوجيه رسالة بليغة مفادها أن الجهاز الفني لفريق كرة القدم هو صاحب القرار الأول والأخير بالنسبة للتعاقدات التي تدعمها الإدارة بما فيه صالح الفريق، وبعيداً عن ضغوطات الفيسبوك الذي يعتبره البعض سلاحاً لتمرير وفرض إرادته ومصالحه، فيما رحب العقلانيون بالمخضرم الحسين، وناشدوا الجميع بدعمه طالما أصبح على كشوف النادي، وهو خيار المدرب الذي يعي ما يريد، ولفت البعض الآخر إلى أن الأرقام تؤكد بأن الحسين الذي ظلم في تجربته السابقة مع الفريق، إذ تم توظيفه بشكل خاطئ وفي غير مركزه، مازال من أفضل اللاعبين في مركزه وسط المهاجم، في الوقت الذي يرى فيه البعض الآخر بأن البازوكا أصبح متقدماً بالعمر، إلا أن الانتظار هو الخيار الوحيد الآن، والفيصل هو الملعب ليؤكد فيه اللاعب جدارته بارتداء قميص الأهلي المطالب من قبل جمهوره بحصاد الألقاب.