لا تنظيم ولا تدبير في فرع “التجاري” بدرعا..دفع إيصال جواز السفر يستغرق أسابيع..!.

درعا – دعاء الرفاعي

بات مشهد طوابير المواطنين وازدحامهم أمراً طبيعياً بلا تنظيم ولا تدبير في فرع المصرف التجاري في محافظة درعا بوجود صعوبات كبيرة تواجه المواطنين بمدينة درعا في دفع إيصالات فرع الهجرة والجوازات، حيث المكان ضيق يفوق طاقة الموظفين في تغطية جميع الخدمات الموجودة داخل المصرف.

المواطنون الذين التقتهم “البعث” أكدوا أنهم ينتظرون أمام صندوق الدفع عدة أيام وبعضهم عدة أسابيع مقابل قطع وصل جواز السفر في المصرف التجاري دون أن يكون هناك أي تسهيلات أو سرعة في العمل.

وعزت مديرة الفرع أمل مسلماني هذا الازدحام إلى أن طاقة وقدرة المصرف لاتتحمل سوى مئة وصل جواز، ولكن يتم تصدير ما يقارب 600 قسيمة في اليوم وهو مايشكل ضغطاً وعبئاً كبيرين على الموظفين في العمل ويضطرهم للبقاء حتى ساعات متأخرة بعد نهاية الدوام الرسمي، مطالبة بضرورة النظر في وضع المصرف من ناحية زيادة الإمكانيات وزيادة عدد العدادات والموظفين، فمن غير المعقول وجود عدادة واحدة وثلاثة أمناء صندوق فقط !.

وشددت المسلماني على ضرورة فتح حسابات في فروع المصارف الحكومية الأخرى لكي يخف الضغط عن فرع المصرف في ظل الأزمة الراهنة.

وأبدى أحد الموظفين استيائه من تكرار هذا المشهد، الذي لم يجلب للموظف سوى المذمة والمشاحنات، دون أن يكون بـ”اليد حيلة” حسب تعبيره، مؤكداً أن قلة مستلزمات العمل وعدم توفرها كوجود عدادة واحدة يضطرهم لعد النقود بشكل يدوي وهو مايزيد الوقت ويؤخر المنتظرون على الدور، دون تمكنهم من دفع المبلغ المطلوب لساعات وربما لأيام..!..