واشنطن: الاستراتيجية الجديدة لـ”الناتو” تتضمّن لهجة قوية بشأن الصين

البعث – وكالات:

قال مسؤول في البيت الأبيض اليوم: إنّ الولايات المتحدة “واثقة من أنّ وثيقة الاستراتيجية الجديدة لحلف شمال الأطلسي ستتضمّن لهجة قوية بشأن الصين”، مضيفاً: إنّ “المفاوضات حول كيفية الإشارة إلى بكين ما زالت جارية”.

وقال المسؤول الأميركي معلقاً على اجتماع بين الرئيس جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، خلال قمة لزعماء دول مجموعة السبع في ألمانيا: “لقد تطرّقوا إلى الصين، التي ستكون موضوعاً أساسياً لهذه الزيارة”.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت واشنطن تضغط على ألمانيا لزيادة مساعدتها الأمنية لأوكرانيا، قال المسؤول: إنّ “بايدن عبّر عن تقديره لما التزمت به ألمانيا بالفعل، بما في ذلك خطط إرسال منظومة راجمة صواريخ إضافية”.

وكان الأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ صرّح، الأحد الفائت، بأنّ الصين “سيشار إليها في العقيدة الجديدة للحلف للمرة الأوّلى”، معتبراً أنّ “صعودها يمثل تحدياً لمصالحنا وقيمنا وأمننا”، لافتاً كذلك إلى أنّ روسيا “لم تعُد شريكاً للحلف، وتمثّل تهديداً لأمننا وسلامنا واستقرارنا”.

ويعمل التحالف العسكري على إعداد مفهوم استراتيجي جديد، وهو وثيقة استراتيجية تحدّد أهدافه وقيمه التي يعمل على أساسها، من المقرر الكشف عنها في قمة مدريد الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تُعقد قمة “الناتو” يومي الـ29 والـ30 من حزيران الحالي في العاصمة الإسبانية مدريد.