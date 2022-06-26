6 سيارات شحن من جمهورية بيلاروس مقدّمة إلى اللاذقية

وصلت اليوم إلى محافظة اللاذقية الدفعة الثانية من شحنة المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية بيلاروس التي تضمّنت 6 شاحنات نقل من نوع “ماز”.

وأكد محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال عقب مراسم استلام الشحنة أن هذه المساعدات هي الثانية من نوعها وتأتي في إطار العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وأعرب المحافظ هلال عن الشكر والتقدير لحكومة وشعب بيلاروس على دعمهم المتواصل للشعب السوري، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.

من جهته، أشار السفير المفوّض وفوق العادة لجمهورية بيلاروس بدمشق يوري سلوكا إلى أن بلاده ترتبط مع سورية بعلاقة صداقة قديمة وتاريخية وهي مستمرة في تقديم المساعدات التي تسهم بإعادة إعمار سورية.

ولفت السفير البيلاروسي إلى أن بلاده وقفت إلى جانب سورية خلال الأوقات الصعبة التي مرت بها واستمرت في تقديم المساعدات الإنسانية من مختلف الأنواع المتمثلة في الدواء والمواد الغذائية والآليات.

حضر استلام المساعدات معاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة ماري التلي.

وكانت سورية تسلمت في تشرين الثاني الماضي شحنة مساعدات إنسانية مقدمة من جمهورية بيلاروس تضم مستحضرات طبية ومحولات كهربائية ومواد غذائية.