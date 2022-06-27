إكثار بذار الرقة تعاقدت لاستلام 120 ألف طن من القمح 

الرقة- حمود العجاج:

أكد مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في الرقة الدكتور فريد بعاج أن حاجة الريف المحرر من بذار القطن تم تأمينها بالكامل واعتماد صنف البذار رقة 5 بمرحلة الأساس و المسجل المناسب لبيئة المحافظة، والذي يتميز بالإنتاجية العالية والمواصفات الجيدة.

لافتا إلى أن الكمية الموزعة بلغت 33 طن ووجود فائض من البذار يقدر ب 78 طن، بينما تم التعاقد على مساحة 280 دونم لإنتاج المراحل المتقدمة من بذار القطن رقة 5 ، كما تم التعاقد على مساحة 4370 دونم لإنتاج بذار القمح المحسن ومن المتوقع استلام 825 طن وفق المواصفات المعتمدة لقرارات الشراء الصادرة عن المؤسسة، مؤكداً أن المؤسسة أدرجت ضمن خطتها انتاج 120,000 طن من بذار القمح على مستوى القطر من خلال التعاقد مع الفلاحين.

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