استشارات نيابية لتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة

البعث – وكالات:

بدأت اليوم في لبنان الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل حكومة جديدة بعد إعادة تكليف نجيب ميقاتي برئاستها.

وأعرب نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب عن رفضه أي مماطلة في تشكيل الحكومة مع ضرورة إتمام ذلك في أسرع وقت، مشيراً إلى أنه يتعيّن على الحكومة الجديدة أن تكون قادرة على المضي بجميع الملفات ومنها ملف صندوق النقد والمواضيع الإصلاحية وترسيم الحدود البحرية.

من جانبه، أعلن النائب محمد رعد، باسم كتلة “الوفاء للمقاومة”، “أن الأزمة اللبنانية داخلية وخارجية، ومعالجتها تستلزم مشاركة الجميع من أجل النهوض”، مضيفاً: “من شاء مقاطعة الاستشارات فهذا شأنه، ولكن من غير المقبول أن يقاطع لإلقاء اللوم على الآخرين”، مؤكداً أن “على الجميع تحمّل المسؤوليات في هذه المرحلة ونحن لا نعارض وجود جميع الأطراف في الحكومة، ونمدّ يدنا للجميع”.

وقال: “علينا بناء وطننا السيد الحر المستقلّ دون الارتهان إلى الخارج”.

من جهته، دعا النائب علي حسن خليل باسم كتلة التنمية والتحرير الرئيس المكلف، إلى ضرورة تشكيل حكومة فاعلة في أسرع وقت والعمل بجدية، مطالباً بألا تكون مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة عائقاً أمام البدء بالتنقيب عن النفط.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أعاد في الـ23 من الشهر الجاري تكليف رئيس الحكومة المنتهية ولايته نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد موافقة 54 نائباً على تسميته، وذلك في ختام الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة التي جرت في قصر بعبدا.