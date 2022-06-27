الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية يطلق مكتبه في سورية

أطلق الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية مكتبه الإقليمي في سورية وذلك ضمن فعاليات معرض “هايتك” لتقنيات الاتصالات والتكنولوجيا.

وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية أسامة السعودي أن عملية التحول الرقمي في سورية هي في سباق مع الزمن ويجب أن تستمر بخطى ثابتة لمواكبة آخر التطورات في عالم التكنولوجيا والاتصالات والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال مبيناً أن أهمية منظومة التحول الرقمي تكمن في تيسير تقديم الخدمات لمحتاجيها وتنظيم علاقات الهيئات الحكومية وغير الحكومية مع بعضها ومع المواطنين.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد فرعون أهمية أن يكون لسورية مكان في مجال الاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز الخبرات وتبادلها وبشكل يسهم في دعم التعاون العربي المشترك والارتقاء بالخدمات التقنية وتحقيق الفائدة لسورية وشعبها.

