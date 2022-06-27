الحوثي: التحالفات العسكرية في المنطقة لن تقود إلى الاستقرار

أكّد عضو ‌‌المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أنّ “أيّ تحالفات عسكرية في المنطقة لن تقود إلى الاستقرار بل إلى مزيد من الحروب”.

وقال الحوثي في حسابه عبر تويتر: “الاستقرار لا يحتاج إلى تحالفات عسكرية في منطقة يتحالف فيها من يتداعون للتحالف ويدمرون شعوب المنطقة وفق نظرة استعلائية وجرائم عدوانية إرهابية”.

وتأتي تصريحات الحوثي في ظلّ التحضيرات العربية، ولا سيما السعودية، لاستقبال الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أعلن البيت الأبيض أنّه سيتوجّه الشهر المقبل إلى حضور قمة إقليمية في جدة

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