اللواء باقري: ايران ستردّ على تدخلات الكيان الصهيوني في المنطقة

البعث – وكالات:

أكد رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن بلاده ستردّ على التدخلات الإقليمية للكيان الصهيوني الذي يسعى حالياً من خلال مخططاته إلى إقامة علاقات مع دول المنطقة للوصول إلى مآربه.

وقال باقري خلال لقائه رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الباكستاني الجنرال نديم رضا في طهران: إن عضوية الكيان الصهيوني في مقر سنتكام (القيادة المركزية الأميركية) ونشر معداته ومشاركته في المناورات يخلق أرضية للتهديدات في المنطقة، مشدّداً على أن إيران لا تتحمّل هذه التهديدات وبالتأكيد ستردّ عليها، وأضاف: منطقتنا منطقة حساسة والمستجدات الأخيرة تسبّبت في تدخّل دول غير إقليمية ما خلق مشكلات في المنطقة.

يشار إلى أن الاجتماع بين باقري ورضا يهدف إلى تطوير التعاون الثنائي في إطار إحلال الأمن المستديم في المنطقة وزيادة التفاعلات العسكرية والتعاون التعليمي والأمني المشترك.

ومن جهة أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن بلاده ستتابع بجدية وحسم المحادثات النووية وهي تتمسك بخطوطها الحمر.

وقال خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم: إن المحادثات المقبلة ستتم في إحدى دول الخليج وستتناول النقاط العالقة في مسألة رفع العقوبات، مشيراً إلى أن موعد ومكان هذه المحادثات تم تحديده تقريباً وسيتم اتخاذ القرارات النهائية في غضون الساعات القادمة حول هذا الأمر، متطرّقاً إلى ما يتم تداوله منذ فترة عن “ناتو الشرق الأوسط” ومؤكداً أن هذا المخطّط ليس سوى وهم ومن يقف خلفه له مآرب أخرى منها بيع الأسلحة في المنطقة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المزيف يسعيان إلى تعزيز عدم الأمن في المنطقة، لافتاً إلى أن بلاده مرساة الأمن في المنطقة ولن تسمح بزعزعة الأمن فيها، والحرب والعنف في المنطقة أتيا مع الكيان الصهيوني وأميركا.

وشكر خطيب زاده مساعي الاتحاد الأوروبي ووزير خارجيته جوزيب بوريل على دورهم في محادثات فيينا، مؤكداً أن الكرة عند أميركا وعليها اختيار ما إذا كانت ستبتعد عن إرث ترامب وتلتزم عملياً بالاتفاق، وأن بلاده ستتابع بجدية وحسم المحادثات وهي تتمسك بخطوطها الحمر، وهناك ضمانات وُضعت يجب أن تراعى ضمن الاتفاق، معلناً أنّ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيقوم بجولة إقليمية وسيتوجه اليوم إلى تركيا وبعدها مباشرة إلى تركمانستان.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس فريق التفاوض النووي علي باقري كني أن زيارة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الشهر الماضي إلى طهران لا علاقة لها بمحتوى الاتفاق النووي.

وخلال حضوره اجتماعاً لتكتل المستقلين الولائيين في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أمس تحدّث باقري كني عن ظروف ومدى تقدم المفاوضات النووية مؤكداً أنها تحت سيطرة الفريق المفاوض الإيراني.

ولفت إلى أن الحكومة تتمسك بمبادئ الدولة وصامدة وحاولت عدم ربط اقتصاد ومعيشة الشعب بالاتفاق النووي.

إلى ذلك أعلن المركز الوطني للفضاء الإلكتروني في إيران تعرّض أقسام من قطاع الصلب في البلاد لهجوم سيبراني خارجي.

وأوضح المركز في بيان أن بعض الأقسام التابعة لنظم المعلومات في قطاع الصلب داخل البلاد تعرّضت صباح اليوم إلى هجوم سيبراني بواسطة عدو خارجي، ما أدّى إلى إتلاف بعض الأقسام المتعلقة بإنتاج الصلب في هرمزكان جنوباً وخوزستان جنوب غرب البلاد، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت باحتواء الهجوم والحدّ من تداعياته وموضحاً أنه سيكشف عن تفاصيل هذا الهجوم السيبراني في وقت لاحق.