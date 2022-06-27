النيرب بطلاً لدوري كرة الصالات للمرة الخامسة وبالعلامة المسجلة

حلب- محمود جنيد

بعد إنجاز صعود فريق كرة القدم الأول لنادي النيرب على الملاعب النظامية المكشوفة إلى الدرجة الأولى، كان جمهور النادي خاصة، وحلب عامة، على موعد مع تتويج فريق رجال النادي لكرة الصالات بلقب دوري الدرجة الأولى، والذي أصبح علامة مسجلة باسمه للمرة الخامسة على التوالي، كما حاز نجم الفريق عبد السلام حاج شرفو على لقب هداف البطولة، وحامي عرين الفريق أحمد ميعاري على لقب أفضل حارس مرمى.

حصد النيرب لقبه الخامس بالتخصص بفوزه على شبيبة ريف دمشق بأربعة أهداف لهدف في المباراة الفاصلة التي جمعت الطرفين على أرضية صالة نادي الجلاء بدمشق يوم أمس الأحد، وكان الفريقان تعادلا بسبع نقاط من فوزين على عرمان والتل في الدور النهائي مقابل تعادلهما في المباراة الافتتاحية بستة أهداف لكل منهما بعد أن تمكن الشبيبة من تدارك تأخره بستة أهداف لهدف.

رئيس النادي يوسف النبهان أكد لـ “البعث” أن المحافظة على البطولة التي أصبحت علامة مسجلة باسم النيرب لم تأت من فراغ، بل بذل من أجلها الكثير من الجهد والعمل الجماعي من قبل اللاعبين والكادر والإدارة، متمنياً أن تنال كرة الصالات نصيبها من الدعم والاهتمام، وتشكيل منتخب وطني قادر على التمثيل المشرف لسورية في البطولات الخارجية.

من جانبه مدرب الفريق حسن عبد اللطيف بيّن أن فريقه تمكن من الفوز بلقب الدوري والاحتفاظ به للمرة الخامسة على التوالي بتكاتف جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، مضيفاً: النيرب دخل نهائيات بطولة الدوري بهيبة وشخصية البطل التي صدرها الفريق من خلال الحالة الانضباطية العالية، والالتزام الفني والتكتيكي، وتجسيد رؤية الكادر التدريبي.

ولفت مدرب النيرب إلى أن جميع من شاهد وتابع فريقه أثنى وأعجب بأداء وحسن تنظيم الفريق كمجموعة متجانسة وقفت خلفها إدارة النادي التي كان لها دور كبير باستقرار ودعم الفريق.

وأهدى هداف الفريق عبد السلام حاج شرفو لقب الدوري لأهالي النيرب، وجمهور حلب بصفة عامة، مشيراً إلى أن الفريق أثبت جدارته باللقب الخامس في تاريخ النادي بعد فوزه الصريح في المباراة الفاصلة على فريق شبيبة ريف دمشق المحترم، متجاوزاً الأخطاء التي وقع فيها في المباراة الأولى التي افتتح بها الفريقان الدور النهائي.