اليابان تستعد لأزمة كهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم عن اتخاذ التدابير اللازمة استعداداً لاحتمال مواجهة أزمة كهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد وانتهاء موسم الأمطار.

وذكرت رويترز أن الحكومة دعت المسؤولين إلى الحفاظ على الكهرباء ولا سيما فترة ما بعد الظهر لأن إمدادات الطاقة الكهربائية في منطقة طوكيو ستواجه ضغوطاً مع تعرض المنطقة لارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى قياسي ما أثار مخاوف من صيف طويل حار وسط ارتفاع أسعار الوقود.

وسجلت هيئة الارصاد الجوية اليابانية أمس الأول ارتفاع درجة الحرارة بمدينة ايسيساكي شرق اليابان إلى 1ر40 درجة مئوية ما يعد مؤشراً قياسياً لشهر حزيران في البلاد حيث استقبلت مستشفيات طوكيو 62 شخصاً مصابين بضربة شمس جراء ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.