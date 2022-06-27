تشومسكي يكشف الهدف النهائي لـ”اللعبة” الأمريكية ضد روسيا

صرح الفيلسوف الأمريكي البارز نعوم تشومسكي بأن الولايات المتحدة مصممة بشكل لا لبس فيه على مواصلة إلحاق الضرر بروسيا.

وأعرب المفكر الأمريكي الشهير عن قناعته قائلا: “إنهم (في الولايات المتحدة) مصممون بشكل لا لبس فيه على مواصلة إيذاء روسيا”.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة مع حلف شمال الأطلسي بدأت منذ عام 2014، في تسليح أوكرانيا وإجراء تدريبات مشتركة واتخاذ خطوات لدمج البلاد في الحلف، مؤكدا في السياق ذاته أن “كل هذا بالطبع تم عمدا لغرض الاستفزاز”.

ورأى تشومسكي أن هذه العملية تسارعت بعد انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، حيث أقرت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة قبل بدء العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا، رفضت مناقشة أي من مخاوف روسيا الأمنية.

واختتم الفيلسوف الأمريكي تصريحه قائلا: “نحن (الولايات المتحدة) نلعب لعبة تكون فيها حياة الأوكرانيين على المحك، وكذلك وجود الحضارة ذاتها من أجل إضعاف روسيا، والتأكد من أنها تضررت بما فيه الكفاية. لا توجد أسس أخلاقية لمثل هذا الأمر”.