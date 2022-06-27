توسع أفقي بالري الحديث عبر “صندوق التمويل”.. وقٍدَم البيانات العقارية تعيق الاستفادة من الأخير..!

يتزايد طلب المزارعين للحصول على موافقات وقروض للتحول إلى الري الحديث، حيث أنجز منذ بداية العام وحتى الآن خمس شبكات تغطي نحو 100 دونم بدعم وتمويل من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.

وأشار المهندس سامر بيجون مدير صندوق التمويل في حلب إلى أن العمل مستمر للتوسع في هذا المشروع الوطني والذي يشكل دعامة مهمة للاستقرار الزراعي، إذ تم منح ستة قرارات جديدة لتغطية ما يقارب 113.6 دونماً في منطقة السفيرة، إضافة إلى أن الصندوق بصدد دراسة 18 طلباً جديداً لري حوالي 386 دونم في عدد من المناطق منها مناطق سهول حلب الجنوبية، كما استلم الصندوق 40 إضبارة جديدة من المزارعين وسيتم البت فيها بعد استكمال الأوراق المطلوبة.

وحول آلية الحصول على دعم الصندوق أوضح المهندس بيجون أنه بإمكان أي مزارع الحصول على شبكة ري حديثة (تنقيط – رذاذ)، ويتحمل الصندوق نصف تكلفة المشروع إذا كان التسديد نقداً، أما إذا أراد المزارع أن يستفيد من ميزة التقسيط يقوم الصندوق بتحمل 40% من تكلفة المشروع بينما يقع على عاتق المزارع سداد 60% من قيمة الشبكة ولمدة 7 سنوات مع إعفاء أول عامين من تسديد أي مبلغ.

وحول ما يواجه صندوق التمويل من صعوبات، لم يخف المهندس بيجون الحاجة الماسة لتدعيم لكادر الفني (مهندسين زراعيين – مساحين – مهندسين مدنيين)، ووسائط نقل سيارات حقلية ومعدات مساحية وذلك لإنجاز الأعمال بالدقة والسرعة المطلوبتين، إضافة إلى صعوبة التأكد من البيانات العقارية في مناطق (دير حافر – ريف الباب – جزء من ريف منبج – جزء من مسكنة) الصادرة عن أمانة السجل العقاري لير موثقة ومصدقة وهي للاستئناس فقط كون هذه السجلات العقارية تعرضت للتلف.

وشدد بيجون على ضرورة العمل على تأسيس جمعيات لمستخدمي المياه في منطقة سهول حلب الجنوبية وذلك لضمان توزيع المياه بين المزارعين بالتساوي وحسب الحاجة مع الحفاظ على الضغط المناسب، مبيناً أن تأسيس جمعية واحدة فقط لا يكفي لتخديم كامل المنطقة كما يجب.

وبما يخص منطقة السهول الجنوبية اعتبر بيجون أن البيانات العقارية الموجودة في المنطقة قديمة جداً ولا يوجد وكالات قانونية، وهي مشكلة كبيرة تعيق الحصول على القرض، ما يتطلب منا إجراء الكشف الحسي بشكل مؤقت بديلاً عن بيان الملكية لمن يرغب بالحصول على الشبكة مع رهن أي ملك آخر للمزارع لصالح المصرف الزراعي.

ودعا المهندس بيجون الفلاحين إلى التواصل مع صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث بحلب للحصول على الدعم المطلوب لتركيب شبكات ري حديث، لافتاً إلى أنه سيتم إغلاق هدراينتات المياه في المنطقة في حال عدم تركيب شبكة ري حديث لما للمشروع من توفير كبير في المياه مع زيادة في الإنتاج لوحدة المساحة وتجانس للمحصول في الحقل وتأمين المحروقات اللازمة لعمليات الري التقليدية.