حكومة الاحتلال بدأت منح المستوطنين أراضي محاذية للحرم القدسي

البعث – وكالات:

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: إن ما تسمّى وزارة العدل التابعة لحكومة الاحتلال، بدأت الأسبوع الماضي، “تسجيل الأرض المحاذية للمسجد الأقصى، جنوب جبل الهيكل”، وهو التسمية الإسرائيلية للحرم القدسي.

وأوضحت الصحيفة أن إجراءات التسجيل جرت بموازنة رسمية، وبذريعة تقليص الفجوات وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين في القدس، لكن، عملياً الغاية من هذا الإجراء تسجيل ملكية اليهود، فالفلسطينيون يخشون بمعظمهم المشاركة فيه”.

وفي سياق متصل، جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال التي قامت بطرد الفلسطينيين من المنطقة الشرقية من المسجد لتسهيل اقتحام المستوطنين.

من جانبهم، استولى مستوطنون على مساحات من أراضي الفلسطينيين في محيط نبع خلة خضر بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال.

وخلال السنوات الماضية هدمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين في محيط النبع وهجّرتهم قسرياً من المنطقة لمصلحة المستوطنين.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال خربة ابزيق شمال مدينة طوباس بعدد من الجرافات وهدمت عدة منازل ومنشآت زراعية واقتلعت أشجاراً مثمرة.

وهدمت قوات الاحتلال قرية العراقيب في منطقة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 للمرة الـ203 منذ عام 2000، حيث اقتحمت جرافات الاحتلال القرية وهدمت خيام الفلسطينيين للمرة السابعة منذ مطلع العام الجاري.

وفي الأثناء، أصيب فلسطينيان واعتقل ثمانية عشر آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة جنين وسط إطلاق الرصاص، ما أدّى إلى إصابة شابين واعتقال أربعة آخرين، وكذلك أحياء في مدينة القدس ومخيم الدهيشة في بيت لحم، ومخيم الجلزون وبلدة سلواد في رام الله، وكفر قدوم في قلقيلية، واعتقلت أربعة عشر فلسطينياً.