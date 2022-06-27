مباحثات سورية إيرانية لتنشيط الفرص الاستثمارية في محافظة طرطوس

الإمكانيات والفرص الاستثمارية والآليات اللازمة لتنشيطها وتطوير الروابط والعلاقات الاقتصادية بين دمشق وطهران، كانت محور زيارة رئيس مكتب تطوير العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران عباس أكبري والوفد المرافق إلى محافظة طرطوس.

محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى استعرض خلال لقائه أكبري الفرص الاستثمارية في المحافظة بمختلف القطاعات وإمكانية تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة لهما، ولفت في تصريح للصحفيين إلى أن اللقاء حمل أفكاراً مهمّة وبنّاءة، مؤكداً ضرورة التركيز على هوية المنتج ليكون قادراً على تسويق نفسه بنفسه.

بدوره، أوضح أكبري أن الهدف الأساسي لهذه الزيارة تطوير وتعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستفادة من الإمكانيات والتطور العلمي الموجود في إيران ونقل تقنياته إلى سورية للاستفادة منها لتطوير الاقتصاد السوري.

كذلك بحث أكبري مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة طرطوس المقترحات والرؤى المناسبة لتذليل الصعوبات للنهوض بالواقع الاقتصادي، لافتاً إلى أهمية إعداد قوائم بالصناعات والاستثمارات القائمة بالمحافظة لتقديم الدعم المناسب لها ولاسيما الصناعات التصديرية.

من جانبهم، عرض عدد من أعضاء غرفة التجارة والصناعة مقترحات لتنشيط العمل الاقتصادي منها ضمان حقوق التجار والمصدّرين بين البلدين واتباع نهج التبادل السلعي وخصوصاً المنتجات الزراعية وفي مقدمتها زيت الزيتون وإمكانية إقامة قناة مالية مصرفية مشتركة.

وأكد رئيس الغرفة مازن حماد في تصريح للصحفيين ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مبيّناً أن اللقاء كان معمّقاً وتمت مناقشة العوائق التي تقف بوجه تطوّر العلاقات الاقتصادية.

وأشار رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش، إلى أن لقاء اليوم يأتي استكمالاً للخطة الموضوعة من الغرفة المشتركة حيث اطلع أكبري خلال جولته على الواقع الحالي لعدد من المعامل الموجودة في المحافظة لإيجاد الحلول المناسبة لتحسين الواقع الاستثماري فيها.