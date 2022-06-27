محافظ الحسكة: سورية ثالث أكبر دولة في العالم استضافت اللاجئين  

الحسكة – إسماعيل مطر:

أكد اللواء غسان حليم خليل محافظ الحسكة خلال لقائه مارسيل كولن مدير مكتب مفوضية شؤون اللاجئين ومحمود العلي ممثل منظمة الأوتشا، أن سورية باعتراف الجميع كانت ثالث أكبر دولة في العالم تستضيف اللاجئين، حيث استضافت أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ عراقي إبان الحرب على العراق عام ٢٠٠٣ ومئات آلاف اللاجئين اللبنانيين دون أن تطلب مساعدات من أية دولة أو منظمة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة شكلت لجنة طوارئ برئاسة نائب رئيس المكتب التنفيذي، مهمّتها الإشراف على تنفيذ التعليمات والإجراءات المحدّدة للتعامل مع حالات نزوح الأهالي من المناطق غير الآمنة والإشراف على استلام وتوزيع المساعدات الإغاثية المقدّمة من المنظمات والهيئات الدولية والجمعيات الخيرية بمشاركة المبادرات الأهلية من المجتمع المحلي على النازحين في مراكز الإيواء المحدّدة، واستلام التبرّعات المالية والعينية والتنسيق لتوزيعها والاستفادة من تجربة النزوح السابقة التي حدثت على خلفية أحداث سجن الثانوية الصناعية في حي غويران، وتوجيه فرع الهلال الأحمر العربي السوري لاستنفار طاقاته ووضعها في خدمة أي حالة نزوح طارئة قد تحدث، والتنسيق مع مكتب الأوتشا في المحافظة للتعميم على جميع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة المطلوبة بالسرعة القصوى وحصر الإحصائيات والبيانات والاحتياجات.

من جهته أشاد كولن بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السورية من أجل تقديم المساعدات والاحتياجات للأسر النازحة والمهجّرة، مبدياً استعداد المفوضية لتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة للمحافظة.