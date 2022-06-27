مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول “هيكلهم”، تحت حماية شرطة الاحتلال.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في أولى القبلتين وثالثِ الحرمين الشريفين.