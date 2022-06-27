مصرع عشرة أشخاص نتيجة تسرّب غاز في خليج العقبة الأردني

مصرع عشرة أشخاص نتيجة تسرّب غاز في خليج العقبة الأردني

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب 251 آخرون نتيجة تسرّب غاز من صهريج معبّأ بمادة سامة في خليج العقبة جنوب الأردن.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردني عامر السرطاوي في بيان اليوم: “إن حادث تسرّب غاز من صهريج في العقبة، أسفر عن وفاة عشرة أشخاص وإصابة 251 آخرين” مرجّحاً ارتفاع أعداد الوفيات.

وأضاف السرطاوي: إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون مع حادثة تسرّب الغاز في الميناء، لافتاً إلى أنه تم عزل المنطقة وإخلاء الشاطئ الجنوبي.

ووفق الفيديوهات المنشورة فإن الصهريج المحمّل بالغاز السام سقط عند محاولة نقله من باخرة ما استدعى إخلاء الشاطئ الجنوبي لميناء العقبة.