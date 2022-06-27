معسكر منتخب الشباب الكروي ينطلق بطموحات كبيرة

بدأ منتخب الشباب بكرة القدم معسكره في مدينة الفيحاء الرياضية استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا بقيادة المدرب معن الراشد المتوّج مع نادي أهلي حلب بلقب دوري الشباب للموسم المنصرم، ويستمر المعسكر حتى 29 من شهر تموز المقبل، على أن تتخلله مباريات ودية، ومعسكر خارج العاصمة.

وكان مدرب الفريق قد استدعى 34 لاعباً للمعسكر المفتوح، على أن تتم المداورة بين اللاعبين من أجل انتقاء الأفضل الذي يخدم مصلحة المنتخب، لذا سيكون اللاعبون تحت ضغط الانتقاء والاختبار، خاصة أن المدة بين المعسكر والمنافسات هي شهران فقط، وهي المدة ذاتها التي توقف فيها اللاعبون عن التدريبات.

يضم الكادر الفني إضافة للراشد كلاً من أكرم علي، وأحمد الجلاد، مساعدي مدرب، ونزار الدروبي مدرباً لحراس المرمى، أما اللاعبون المستدعون فهم محمد حسوني، وعلي هولو، ويامن مطلق، ومضر الخطيب، وعلي الرينة، وحذيفة خلوف، وعمار عالمة، وخالد الحجي، ومقداد أحمد، وبلال كلاسي، ومحمد شحرور، وقيس الحسن، وعبد الكريم زيدان، ومحمد سراقبي، ومالك جنعير، ومحمد عقاد، ومحمود مهنا، ومحمود الأسود، وعامر فياض، ومصطفى حمو، ومحمود باكير، وعبد المالك حاكمي، ومحمود قلعجي، وحسن دهان، ومحمد الأسعد، وحمزة سواس، وأحمد الحسين، وعبد الله صبرا، وعبد الرحمن عرابي، ومهند فاضل، وعدي حسون، وعمر الحسين، وزكريا رمضان، ومحمود نايف.

وسيلعب منتخبنا خلال التصفيات في المجموعة الرابعة التي تضم إضافة لمنتخبنا ومنتخب الصين تايبيه الذي سنلاقيه في مستهل مشوارنا في العاشر من أيلول القادم: الأردن وتركمانستان وجزر مريانا الشمالية، وسيكون التحدي الأكبر تصدّر المجموعة وضمان التأهل، وهذا يعني الفوز على الأردن صاحب ضيافة التصفيات، وإلا سيكون علينا الوقوع في الوصافة وانتظار نتائج باقي المجموعة، حيث ينصّ نظام البطولة على تأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إضافة لأفضل خمسة منتخبات حلّت في مركز الوصافة.

المحرر الرياضي