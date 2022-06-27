واشنطن بصدد الإعلان عن نقل أنظمة دفاع صاروخي إلى أوكرانيا

ذكرت شبكة “سي إن إن”، نقلاً عن مصدر مطلع في الإدارة الأميركية، أن الإدارة تنوي الإعلان هذا الأسبوع عن نيتها تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخي متوسطة وبعيدة المدى.

وقال المصدر إن كييف طلبت سابقاً أنظمة صاروخية مضادة للطائرات من طراز “NASAMS” من واشنطن، لكن لم يحدد المصدر ما إذا كانت أوكرانيا ستتلقى أنظمة الدفاع الجوي هذه.

ولفت المصدر إلى أنه بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الصاروخي، من المرجح أيضاً أن تعلن الولايات المتحدة عزمها على نقل أنواع أخرى من المساعدات العسكرية إلى كييف، بما في ذلك الذخيرة والرادارات المضادة للبطاريات.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، كذلك أنّ “واشنطن ستزود كييف بأنظمة صاروخية أكثر تقدّماً يمكنها ضرب الأهداف العسكرية الرئيسة بدقة أكبر”.

من جهته، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرب أهدافاً جديدة في حال تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، مؤكداً أن “أنظمة الدفاع الجوي الروسية ستفتّت الأسلحة، التي تحصل عليها أوكرانيا من الغرب كالمكسّرات”.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس الفائت، أنّ تدفق المساعدات الأمنية الأميركية إلى أوكرانيا “مستمر”. كما أعلن البنتاغون إرسال مساعدات أمنية إلى أوكرانيا تصل قيمتها إلى 450 مليون دولار، لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني.

كما ووصلت الخميس الماضي، قاذفات الصواريخ الأميركية من طراز “هيمارس” إلى أوكرانيا لتعزيز الترسانة العسكرية في مواجهة العملية العسكرية الروسية..