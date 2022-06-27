اجتماع لدراسة مواصفات المنظفات

عقدت اللجنة الدائمة للمنظفات في هيئة المواصفات والمقاييس السورية اجتماعا بحضور معاون وزير الصناعة أيمن الخوري والتي ضمت ممثلين من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الإدارة المحلية والتعليم العالي واتحادي غرف الصناعة والتجارة ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية ومركز الدراسات والبحوث العلمية والجمعية الكيميائية السورية وجمعية حماية المستهلك و أصحاب المنشآت الصناعية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة طلب الصناعيين إعادة النظر في المواصفة القياسية السورية لمساحيق التنظيف 272/2011 في إطار التطور التكنولوجي الذي شهده قطاع مواد التنظيف خلال السنوات الماضية وتغير مواصفات المساحيق في أغلب الدول المجاورة.

و تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة توريد عينات من مساحيق التنظيف من كافة المنشآت الصناعية للمواصفات الحالية إضافة إلى عينات من المواصفات الجديدة المطلوبة ليتم تحليلها وتجربتها للتأكد من أحقية الطلب المعروض على أن تعقد اللجنة اجتماعها لاتخاذ القرار المناسب فور انتهاء التجارب.