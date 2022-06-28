ارتفاع معدلات الجريمة في مدارس أمريكا

نقلت شبكة ان بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية عن المركز الوطني لإحصاءات التعليم في الولايات المتحدة قوله في تقرير: إن 93 حادثة وقعت تضمنت إصابات في المدارس العامة والخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة عامي 2020 و2021 وهو أعلى رقم خلال عشرين عاماً ما يمثل زيادة كبيرة بـ 23 حادثة عن التي تم تسجيلها في الأعوام 2000 و2001.

كما كشف التقرير أن 93 حادثة تم تسجيلها خلال تلك الأعوام تضمنت 43 وفاة و50 إصابة مشيراً إلى أنه “على الرغم من أن معدل الإيذاء العنيف غير المميت في المدرسة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً كان أقل في عام 2019 عن عام 2009 فقد كان هناك المزيد من حوادث إطلاق النار في المدارس مع ضحايا العام الماضي أكثر من أي عام آخر منذ بدء جمع البيانات في أوائل عام 2000”.

 

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