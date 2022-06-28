الجبان يطالب بالإسراع بإصدار النتائج الامتحانية

أكد الدكتور الجبّان خلال جلسة مجلس جامعة دمشق .. ضرورة تأمين الاجواء المناسبة للطلاب داخل القاعات الامتحانية والالتزام بالقواعد والتعليمات الناظمة.

عقد مجلس جامعة دمشق جلسته الدورية لعام 2022 لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله، وتمحورت الجلسة حول سير العملية الامتحانية في الجامعة، ووجه الدكتور محمد أسامة الجبّان عمداء الكليات بضرورة ايلاء الامتحانات الرعاية التامة والاهتمام بالخدمات المقدمة للطلاب، ومتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط العملية الامتحانية، مشددا على ضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات الامتحانية من قبل الطلاب والمراقبين، وطالب الجبان إدارة الكليات الاسراع بإصدار النتائج الامتحانية.

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