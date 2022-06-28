اللجنة التنفيذية الجديدة في اللاذقية أمام تحدي دعم الأندية

اللاذقية- خالد جطل

أكد رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في اللاذقية بسام زراوند لـ “البعث” أن الكثير من العمل ينتظر اللجنة بعد اجتماعها مع إدارات الأندية للوقوف على واقع أنشطتها، وتذليل أية عقبات تقف في طريقها، مشيراً إلى أن التواصل مستمر مع الجهات المعنية لحل المشاكل التي تقف حجر عثرة أمام عملها وفق الإمكانيات المتاحة، خاصة في ضوء ما تعانيه أندية مثل تشرين وحطين فيما يخص منشآتها والعقبات العالقة مع مديرية الأوقاف.

وفيما يخص المنشآت الممنوحة للناديين “٥٢ دونماً” أوضح زراوند: سنعمل معاً للوصول إلى أفضل ما يمكن تحقيقه في الجانب الاستثماري وطلبنا من الأندية العمل على احتضان بعض الألعاب الفردية وألعاب القوة، ونحن نسعى لتوفير تدريبات للأندية بالتواصل مع إدارة مدينة الأسد الرياضية لتخصيص ملعب عشب طبيعي لتتدرب فرق المحافظة، وسيتم تأهيل الملعب فور اعتماده.

وأضاف زراوند: تواصلنا مع الأندية الريفية، وأكدنا على ضرورة تفعيل الدور المنوط بكل منها، وضرورة تركيزها على الألعاب الفردية بالمقام الأول، وألعاب القوى، وأن تكون هناك شراكة وتعاون فيما بين أندية الريف والمدينة كونها تكمل بعضها البعض بغية الارتقاء بألعابها، وأكد زراوند على دور اللجان الفنية بتطوير رياضة المحافظة، وعليه ستكون هناك لقاءات مستمرة مع القائمين عليها للوقوف على عملها، وأين وصلت بتنفيذ خططها السنوية، ودعمها لاستكمال المتبقي من أنشطتها وفق الإمكانيات المتاحة.

وحول أعضاء اللجنة التنفيذية قال زراوند إنهم يتمتعون بخبرات فنية وإدارية، وسبق لهم تحقيق بطولات بالرياضات التي مارسوها، وهم: ندى سعود ماجستير تربية رياضية وبطلة سباحة وحكم دولي، وأحمد خرما يحمل إجازة في التربية الرياضية، ووائل حاج عبيد حائز على دبلوم في التربية الرياضية ولاعب سابق ومدرب وإداري كروي سابق، وأيمن أحمد بطل ومدرب وإداري برياضة المصارعة ويحمل إجازة في التربية الرياضية ونائب مدير مدينة الأسد الرياضية، وهيثم حبيب بطل برياضة الجودو وعضو اتحاد سابق ورئيس لفنية اللعبة، ووسيم عوض ماجستير تجارة واقتصاد ولاعب دولي ومدرب وإداري بكرة السلة.

وشدد زراوند على أن اللجنة التنفيذية ستكون على مسافة واحدة من أندية المحافظة، وستكون هناك تشاركية للارتقاء برياضة اللاذقية لدعم ورفد منتخباتنا الوطنية بمختلف الألعاب.