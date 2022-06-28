تشكيل اتحاد جديد لكرة المضرب أضر بتنظيم بطولة التصنيف

اختتمت بطولة التصنيف الأولى المفتوحة بكرة المضرب للفئات العمرية التي استضافتها ملاعب الفيحاء في دمشق على مدى ثلاثة أيام، وشهدت مشاركة قياسية بـ ١٩٥ لاعباً ولاعبة مثّلوا محافظات: دمشق وريف دمشق والسويداء وحمص وحلب وطرطوس وحماة واللاذقية، لكن قرار المكتب التنفيذي إعادة تشكيل اتحاد كرة المضرب قبل يوم من موعد انطلاق البطولة كان له أثر سلبي على البطولة من الناحية التنظيمية، حيث تقاذف أعضاء الاتحاد القديم والجديد المسؤولية، وهو أمر متوقع، لكن ما كان غير متوقع أن تضم تشكيلة الاتحاد شخصيات من طرفي الخلاف محسوبين على المركز الوطني لكرة المضرب، ومحسوبين على رئيس الاتحاد القديم، ما يعطي انطباعاً سلبياً حول مستقبل اللعبة التي عرفت نتائج مميزة خارجياً في الفترة الأخيرة، أي أننا سنعود خطوات إلى الوراء، وما شاهدناه في البطولة أكبر دليل على ذلك، فمباراة هنا دون حكم، ومباراة هناك بحكم دون مراقب، وأخرى دون الاثنين، حتى وصلنا إلى المباريات النهائية حيث تم استدراك كل ذلك.

نتائج اللاعبين جاءت متوقعة بالنظر لمستوى المشاركين، خاصة في الأعمار الكبيرة، حيث تصدّرت السويداء المركز الأول للترتيب العام، وفي فئة الرجال يعقوب مخزومة أولاً، وفي فئة السيدات سلمى الشعار في المركز الأول، وتحت ١٦ سنة ذكور حلّ هاني سراي الدين أولاً، وتحت ١٤ سنة ذكور توّج ليث الحسن في المركز الأول، وتحت ١٤ سنة إناث جاءت ماري أبرش في المركز الأول، أما تحت ١٢ سنة ذكور فحلّ إياد سليم في المركز الأول، وتحت ١٢ سنة إناث لاميتا حاتم في المركز الأول، وأخيراً تحت ١٠ سنوات ذكور ياسين طيفور أولاً، وفي الإناث تاج إبراهيم.

سامر الخيّر