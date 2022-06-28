حاضنة لعرض مشاريع التخرج على المستثمرين في”هايتك”

بين وزير الصناعة زياد صباغ أن معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “هايتك 2022”أصبح ضرورة لمواكبة صناعة التكنولوجيا وتطبيقاتها واستخداماتها مبيناً أن المعرض ساهم في توفير خيارات واسعة أمام الزوار وقطاع الأعمال من برمجيات وتقنيات حديثة تساعد وتسرع من عملية التحول الرقمي ما يساعد في تطوير الصناعة السورية والاقتصاد الوطني.

بدوره نوه مدير عام المجموعة العربية للمعارض المهندس علاء هلال بالإقبال الذي شهده المعرض في أيامه الخمسة حيث تجاوز عدد الزائرين الـ12ألفاً شملت الوفود التي ضمت مهندسي المعلوماتية والمهتمين من مختلف المحافظات، كما تميزت هذه الدورة وفق هلال بجناح حاضنة “هايتك” لمشاريع خريجي الجامعات السورية الحكومية والخاصة والتي أتاحت لهم عرض مشاريعهم وإبداعاتهم على المستثمرين وقطاع الأعمال في إطار التوجه نحو ربط سوق العمل بمخرجات المؤسسات الأكاديمية.

