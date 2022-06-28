ضبط ( 249 )كغ”كبتاغون”في مرفأ اللاذقية

وردت معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية حول وجود حبوب مخدرة مخبأة ضمن حاويات معدة للتصدير في مرفأ اللاذقية، وبالتعاون مع جمارك المرفأ قام الفرع بالعثور على البضاعة وهي عبارة عن قطع آلات حديدية مصنعة ومعدة للتصدير فتم سحبها وبتدقيقها عثر فيها على مخابئ سرية تتضمن كميات كبيرة من الحبوب المخدرة نوع (كبتاغون)، وبلغ إجمالي الكمية المضبوطة( 249 ) مئتان وتسعة وأربعون كيلو غرام من حبوب الكبتاغون.

ومن خلال المتابعة تمكن فرع مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على شخصين متورطين ومعرفة السيارة التي تم نقل البضاعة فيها، ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية.

