غداً.. وصول 100 باص داخلي منحة من الصين

دمشق – رامي سلوم

علمت “البعث” أن وزارة الإدارة المحلية تستعد غداً لاستلام 100 باص نقل داخلي جديد مقدمة من الصين الشعبية، الأمر الذي سينعكس على واقع حركة النقل الذي يعاني صعوبات كبيرة خلال المرحلة الحالية.

من المقرر أن تستلم الوزارة هذه يوم غد الأربعاء في مدينة المعارض بدمشق، والتي ستدخل الخدمة في وقت قريب، وتحقق قيمة مضافة للقطاع خصوصاً في حال تم إدارتها وتوزيعها بالشكل الأمثل.

وكان رئيس الوزراء حسين عرنوس تحدث في وقت سابق من العام الجاري عن تحسين واقع النقل مؤكداً وجود منحة صينية لسورية بعدد 100 باص، إضافة إلى عقود مع الجانب الإيراني بنحو 500 باص جديد الأمر الذي سيحل مشكلة واقع النقل بشكل كامل.

وكان قطاع النقل بشكل عام قد تعرض للتدمير خلال فترة الحرب على سورية، وتقلص أسطول باصات النقل الداخلي بشكل كبير، الأمر الذي تسبب بأزمة نقل حادة داخل المحافظات وخارجها، وفي ظل نقص الحلول المتاحة عمدت الجهات المعنية إلى إعادة تأهيل ما يمكن من الباصات وطرحها للاستثمار مع القطاع الخاص، والتي بلغ عددها نحو 100 باص أخرى.