مشروع استثماري صناعي جديد داعم لقطاع الصحة

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة المستهلكات الطبية والذي يعد من إحدى مواد برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي اطلقته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ويضم المشروع صناعة ( المحاقن الطبية وحبال السيروم) في المدينة الصناعية بعدرا, بكلفة تقديرية تتجاوز 3 مليارليرة , ويؤمن المشروع 33 فرصة عمل متوقعة، ويعد المشروع من المشاريع الصناعية التي تصب في خدمة قطاع الصحة, ويهدف إلى تصنيع كميات كافية من مجموعات التسريب الطبية البلاستيكية المستخدمة في عدة مجالات طبية ودوائية.

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