مشوح تبحث مع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني تطوير التعاون الثقافي المشترك

تفعيل العلاقات الثقافية بين سورية و إيران والاستفادة من الخبرات السينمائية الإيرانية والتبادل الثقافي كان محور لقاء وزيرة الثقافة د.لبانة مشوّح اليوم مع رئيس الهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون الإيراني الدكتور بيمان جبيلي والوفد المرافق له وأكّدت مشوح أهمية العمل على تنمية العلاقات الثقافية الثنائية وتوسيع آفاقها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية، وبحث الجانبان سبل تفعيل التعاون من خلال مذكرة التفاهم بينهما والعمل على إنتاج عمل سينمائي مشترك، وشددت الوزيرة على ضرورة الانتقال إلى وضع برنامج زمني لتنفيذ ما اتفق عليه، مع التأكيد على أهمية التجربة السينمائية الإيرانية والرغبة في الاستفادة منها ومن الخبرات الإيرانية في هذا المجال.

الجانب الإيراني أمل أن تكون هذه الزيارة نقطة انطلاق قوية في التقارب الثقافي و السمو بالعلاقات الثنائية إلى أرقى المستويات.

