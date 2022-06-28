مهرجان المونودراما المسرحي يتابع عروضه في حماة

يستمر مهرجان المونودراما المسرحي بتقديم عروضه وسط إقبال جماهيري لافت على خشبة المركز الثقافي العربي بحماة وفي ثاني أيام المهرجان كان الجمهور على موعد مع العرض المسرحي (على وشك الحياة)تأليف الكاتب محمد أنمار حجازي و إخراج محمد إدلبي و تمثيل الفنان الدكتور محمد الشيخ،ويتحدث العرض عن قصة رجل يصارع تقلبات الظروف التي يعاني منها الإنسان السوري في ظل الأزمة التي تعرض لها الوطن وسط قلق و تقلبات حياتية و وجع يتمدد على جوانب الحياة كافة.

و في المركز الثقافي العربي بسلمية قدم المخرج أيهم عيشه عرضه المسرحي( زوجة الشيطان )من تأليف غابريل غارسيا ماركيز وأداء الشابة المبدعة سارة أرناؤوط، و ايضا وسط جمهور ملأ المدرجات.

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