إدارة جديدة لنادي الكرامة

حمص- نزار جمول

مخاض عسير مر به نادي الكرامة بانتظار ولادة إدارة جديدة صدرت تشكيلتها يوم أمس الثلاثاء بنكهة غير رياضية، وتألفت من: خالد رعد كرئيس مكلّف لمجلس الإدارة، وعضوية كل من: (الدكتور عبد الحميد النقري، رياض سيد سليمان، إياد مندو، رهيف الشبعان، برهان قبق، عبلة الرضوان، شادي الصباغ، يامن بالي).

لكن هذه الإدارة دخلها ستة أعضاء هم غير رياضيين، كما أن العضو رياض سيد سليمان كان في الإدارة السابقة، وهو من كوادر كرة السلة، أما إياد مندو وثلاثة آخرون هم: الشبعان وبالي والصباغ فتعتبر هذه التجربة أولى تجاربهم الإدارية، وعبلة الرضوان كانت عضو تنفيذية حمص، فيما رئيس مجلس الإدارة المكلّف خالد رعد دخل النادي لأول مرة كداعم من رجال الأعمال .