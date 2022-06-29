المركزي يدعو لعدم التعامل بالقطع الأجنبي مع الجهات غير المرخصة

دعا مصرف سورية المركزي المواطنين إلى عدم التعامل بالقطع الأجنبي مع الجهات غير المرخصة حفاظاً عليهم وذلك نتيجة تكرار ورود حالات من العملات الأجنبية المزورة وخاصة ما يتم كشفه أثناء دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية.

وذكر المركزي في بيان له بالعقوبات المشددة المنصوص عليها في المراسيم الخاصة بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات والأحكام التي تجرم التزوير أو تزييف أو ترويج العملة المزورة والمنصوص عليها في قانون العقوبات.

ووفقاً للمرسومين التشريعيين رقم 3 لعام 2020 و54 لعام 2013 يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من التداول التجاري أو التسديدات النقدية سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة مع مراعاة أنظمة القطع النافذة وكل من يخالف ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.