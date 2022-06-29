مرشّحو الشارة الدولية لتحكيم الكرة الطائرة بضيافة حلب

حلب- محمود جنيد

تستضيف حلب المرحلة الثانية من الدورة التدريبية الأكاديمية لحكام الكرة الطائرة المرشّحين لنيل الشارة الدولية، وذلك في شهر أيلول المقبل.

ضمنت الموافقة على الاستضافة يوم أمس الثلاثاء بعد زيارة أمين سر لجنة حكام الكرة الطائرة العليا نهاد دحو للجنة التنفيذية بحلب، والاجتماع مع رئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس المكتب المختص في التنفيذية، وبحضور رئيس اللجنة الفنية للعبة، بهذا الخصوص.

دحو بيّن لـ “البعث” أن الدورة تقام على خمس مراحل، كل مرحلة منها في محافظة مختلفة: (حلب، حمص، حماة، طرطوس، السويداء)، لافتاً إلى أن مثل هذه الدورات تعتبر الحامل الأساسي لتطوير حكام اللعبة في سورية.

وخلال اجتماعه الفرعي مع كوادر اللجنة العليا لحكام الكرة الطائرة، واللجنة الفنية للعبة، وعدد من الخبرات، أكد رئيس مكتب ألعاب الكرات في تنفيذية حلب أحمد فواز يسقي، وهو أحد أبناء اللعبة، على دعم ومؤازرة الجهود الساعية لإعادة تفعيل اللعبة في حلب، وسورية بصفة عامة، معتبراً أن إقامة دورات نخبوية للحكام تأتي ضمن أولويات النهوض باللعبة.