مرشّحو الشارة الدولية لتحكيم الكرة الطائرة بضيافة حلب

حلب- محمود جنيد

تستضيف حلب المرحلة الثانية من الدورة التدريبية الأكاديمية لحكام الكرة الطائرة المرشّحين لنيل الشارة الدولية، وذلك في شهر أيلول المقبل.
ضمنت الموافقة على الاستضافة يوم أمس الثلاثاء بعد زيارة أمين سر لجنة حكام الكرة الطائرة العليا نهاد دحو للجنة التنفيذية بحلب، والاجتماع مع رئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس المكتب المختص في التنفيذية، وبحضور رئيس اللجنة الفنية للعبة، بهذا الخصوص.
دحو بيّن لـ “البعث” أن الدورة تقام على خمس مراحل، كل مرحلة منها في محافظة مختلفة: (حلب، حمص، حماة، طرطوس، السويداء)، لافتاً إلى أن مثل هذه الدورات تعتبر الحامل الأساسي لتطوير حكام اللعبة في سورية.
وخلال اجتماعه الفرعي مع كوادر اللجنة العليا لحكام الكرة الطائرة، واللجنة الفنية للعبة، وعدد من الخبرات، أكد رئيس مكتب ألعاب الكرات في تنفيذية حلب أحمد فواز يسقي، وهو أحد أبناء اللعبة، على دعم ومؤازرة الجهود الساعية لإعادة تفعيل اللعبة في حلب، وسورية بصفة عامة، معتبراً أن إقامة دورات نخبوية للحكام تأتي ضمن أولويات النهوض باللعبة.

مقالات ذات صلة

لتصفح جريدة البعث العدد 16959 ليوم 18-6-2021

18-يونيو-2021

بكلفة /55/ مليون ليرة إعادة افتتاح مركز بستان القصر الصحي

8-أكتوبر-2018

إضافة التعويض المعيشي إلى الرواتب والأجور المقطوعة وإلى المعاش التقاعدي الرئيس الأسد يصدر مرسومين: بإضافة مبلغ 20000 ليرة إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين.. ومنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 16000 ليرة

22-نوفمبر-2019

مسابقة للتعاقد مع المسرّحين من خدمة العلم.. ورفع قيمة الوجبة الغذائية للعاملين في المهن الخطرة

23-سبتمبر-2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى