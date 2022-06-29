منتخبنا الوطني للناشئات إلى نهائي بطولة آسيا لكرة السلة

تاهل منتخب سورية للناشئات بكرة السلة تحت 16 سنة إلى المباراة النهائية لبطولة آسيا – المستوى B – بعد فوزه على منتخب لبنان ( 78 – 63 ) في مباراة نصف النهائي التي أقيمت مساء اليوم في العاصمة الأردنية عمان.

المباراة تميزت بها جميع اللاعبات، خاصة ليلى حسن آغا التي نجحت في الربع الأخير في قلب المباراة لمصلحة منتخبنا بعدما سجلت سبع ثلاثيات من أصل عشرة، كما نجح مدرب منتخبنا أشرف دركزلي والكادر الفني في التعامل مع المباراة وتوزيع جهد اللاعبات بشكل متواز طيلة أرباع المباراة التي أشارت لتفوق لبنان بالأول(19-14) وانتهى الثاني لمنتخبنا (19-8) ليعود منتخب لبنان ويتقدم في الربع الثالث (21-13) إلا أن الربع الأخير كان لمنتخبنا بنتيجة (32-15) .

منتخبنا سيلعب في اللقاء النهائي مع منتخب ساموا يوم غد عند الساعة السادسة مساء، والفائز فيها يتأهل إلى المستوى A للبطولة الأسيوية.

عماد درويش