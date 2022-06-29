“نيويورك تايمز”: النظام السعودي جنّد عميلاً لمراقبة وتهديد معارضيه في أمريكا

البعث – وكالات:

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً فضحت فيه تجنيد النظام السعودي عميلاً سعودياً لمراقبة وتوجيه التهديدات إلى مواطنين سعوديين من معارضي النظام ومقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تقرير لها، أوضحت الصحيفة الأمريكية أن مواطناً سعودياً يدعى إبراهيم الحصين (42 عاماً)، متهم بالكذب على مسؤولين فيدراليين أمريكيين في ولاية بروكلين، بشأن استخدام حساب انستغرام على مواقع التواصل الاجتماعي لترهيب المواطنين السعوديين الذين يعيشون في الولايات المتحدة وكندا والمعروفين بانتقادهم للنظام السعودي.

وذكرت “نيويورك تايمز”، أن الشكوى تفيد بأن الحصين، كان على اتصال منتظم مع تركي آل الشيخ وزير الرياضة في النظام السعودي، الذي يعدّ من أقرب المستشارين لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الحصين أرسل رسائل خاصة باللغتين الإنجليزية والعربية لإيصال تحذيرات مثل “إذا لم تكن عائلتك قد نشأت جيداً، فسوف نؤدّبك” و”سوف يمسحك محمد بن سلمان من على وجه الأرض، سترى” في إشارة إلى الأمير محمد بن سلمان، وفقاً للشكوى.

وقالت “نيويورك تايمز” في تقريرها: إن الحصين اتُّهم بإخفاء حقائق مادية والإدلاء بأقوال كاذبة، بعد أن قال للمدّعين العامين: إنه لم يكن لديه أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، في ثلاث مقابلات طوعية مع عملاء اتحاديين بين حزيران 2021 وكانون الأول من هذا العام.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في عام 2019، اتهمت وزارة العدل اثنين من موظفي “تويتر”، الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى المعلومات الشخصية للمستخدمين، بالحصول على معلومات عن مواطنين أمريكيين وسعوديين معارضين لنظام آل سعود وتسريبها له.