170 مليوناً قيمة الأضرار لـ 370 مزارعاً في حلب ستصرف خلال أيام

حلب- معن الغادري

وثّقت لجان الجفاف في مختلف الوحدات الإرشادية التابعة لمديرية الزراعة الأضرار التي لحقت بالمزارعين جراء الأجواء المناخية غير المستقرة التي سادت البلاد خلال شهر نيسان الماضي من هطولات مطرية وحالات صقيع أضرت بمحصول القمح المروي في منطقتي منبج ودير حافر.

وذكر مدير الزراعة المهندس رضوان حرصوني أن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب صادق خلال اجتماعه الأخير على تعويض الفلاحين بمبلغ حوالي /170/ مليون ليرة سورية سيتم صرفه عن طريق المصرف الزراعي بحلب فور مصادقة اللجنة الرئيسية في الوزارة على القرار، متوقعاً أن يحوّل المبلغ إلى المصرف الزراعي وتنجز أمور الصرف في غضون الأيام العشرة القادمة على أبعد تقدير.

وأشار المهندس حرصوني إلى أن عدد الفلاحين المتضررين من الأمطار والبرد بلغ حوالي /370/ مزارعاً، في حين بلغت المساحات المتضررة /1460/ هكتاراً من القمح المروي، وذلك وفق الجرد الذي أجرته لجان الجفاف في الوحدات الإرشادية، مبيّناً أن الكميات المتوقعة من إنتاج هذه المساحات تصل إلى /10/ آلاف طن من القمح.

وأضاف حرصوني بأن عمليات استلام المحصول مستمرة في المراكز الثمانية المتوزعة في عدد من مناطق ريف حلب بوتيرة جيدة ووسط إجراءات سلسة وسريعة، حيث بلغت الكميات المسلّمة من القمح حتى الآن حوالي 145 ألف طن، متوقعاً أن تزيد لاحقاً إلى أكثر من 160 ألف طن.

يشار إلى أن الجهات المختصة في المحافظة ضبطت مؤخراً كمية 28660 كغ من القمح المحلي كانت معدة للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق المنفعة المادية، وقد تم تنظيم الضبوط بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم 8 وتغريمهم بمبلغ 171.96 مليون ل.س وإحالتهم موجوداً للقضاء المختص، وتسليم كامل الكمية المضبوطة لمركز حبوب مسكنة.