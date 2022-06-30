أعضاء مجلس الشعب: مراجعة وتقييم موضوع إعادة توزيع الدعم ضمن معايير دقيقة

دمشق- سانا:

قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول أهم القرارات والمواضيع التي تم إقرارها في مجلس الوزراء ضمن جلسته السابقة.

وفي مداخلاتهم بهذا السياق دعا عدد من أعضاء المجلس إلى إجراء مراجعة وتقييم حقيقي لموضوع إعادة توزيع الدعم ضمن معايير دقيقة ولا سيما فيما يتعلق بالمحامين الذين تم استثناؤهم من الدعم والتفريق بين حالات عدم مزاولة المهنة وترقين القيد بدءاً من تاريخ التسجيل في النقابة مؤكدين أهمية دعم الصناعات الدوائية لتأمين الأدوية والتخفيف من الاستجرار المركزي لها.

وأكد الأعضاء أهمية التشدد في ملاحقة المتلاعبين في سعر صرف الليرة السورية وتعزيز التعاون بين وزارتي الكهرباء والموارد المائية لتحسين واقع تأمين مياه الشرب للمواطنين داعين إلى تبيان الدرجات التي حصل عليها الناجحون في المسابقة المركزية لتعزيز مبدأ الشفافية والحيادية فيما يتعلق بمشروع الإصلاح والتطوير الإداري.

وفي الختام دعا رئيس المجلس إلى الإجابة بالسرعة الممكنة عن المداخلات والمذكرات الخطية التي تقدم بها أعضاء المجلس سواء فيما يتعلق بأداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو عرض قرارات الحكومة وموافاة المجلس بها ليتم إبلاغ الأعضاء بالردود على مداخلاتهم ومذكراتهم.